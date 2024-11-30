Подполье сообщило об ударе по складу с ATACMS на Украине

ВС России ударили по складу с ракетами ATACMS и Storm Shadow у порта Черноморска на Украине. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева.

«Удар пришелся по составу с военным грузом... По предварительным данным, в составе в том числе были дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow», — говорится в сообщении.

Лебедев отметил, что ракеты прибыли в украинский порт морским путем из румынского порта Констанца.

На этой неделе в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России готовят ответ на удары ATACMS по территории Курской области. Президент РФ Владимир Путин не исключил применение ракеты «Орешник» по Киеву.

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Нанесенный удар стал ответом на удары дальнобойным оружием по Курской области.

Ранее подполье сообщило об ударе по используемой ВСУ ж/д станции в Харьковской области.