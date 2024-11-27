Минобороны России готовит ответ на удары ракетами ATACMS по Курской области

Министерство обороны России готовит ответ на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Министерство обороны РФ контролирует обстановку, ответные действия готовятся», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что 23 ноября Вооруженные силы Украины выпустили пять ракет ATACMS по позиции ракетного дивизиона С-400 в окрестностях Лотаревки, есть пострадавшие. Три ракеты были уничтожены, уточнили в министерстве.

Спустя два дня ВСУ атаковали аэродром Курск-Восточный восемью ракетами ATACMS. Семь из них были сбиты. Ранения получили двое военнослужащих, добавили в Минобороны.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал два варианта развития СВО после применения «Орешника».