Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по району железнодорожной станции в поселке Палатки в Харьковской области, которое используется украинской армией в качестве логистического узла. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«В селе Палатки прилетело в районе ж/д станции, там же, неподалеку, находится бывшее зернохранилище, на территории которого находятся промышленные строения. Объект используется бандеровцами в качестве логистического узла», — заявил собеседник агентства.

Лебедев добавил, что удар, по его данным, был нанесен двумя авиабомбами севернее от села Барановка по лесу, из которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели огонь. Как отметил координатор подполья, взрыв был такой силы, что «в соседних населенных пунктах трескались окна». Среди прочего собеседник агентства рассказал, что еще две авиабомбы прилетели в лес, граничащий с селом Карасевка.

Незадолго до этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российская армия близка к уничтожению линии снабжения группировки ВСУ в городе Курахово на западе Донецкой народной республики.

Ранее ВС России ударили по складам ВСУ в Хмельницком.