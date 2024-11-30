Вооруженные силы России успешно расширили зону контроля у Новомлынска в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«После форсирования водной преграды наши войска начали развивать успех. После того как они перешли на западный берег реки Оскол, началось движение как на север, так и на юг от места высадки. Сейчас расширяется зона контроля в районе населенного пункта Новомлынск», — сообщил Марочко.

Село Новомлынск расположено на север от Купянска, где также продвигаются российские войска.

До этого Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по району железнодорожной станции в поселке Палатки в Харьковской области, который используется украинской армией в качестве логистического узла.

Незадолго до этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российская армия близка к уничтожению линии снабжения группировки ВСУ в городе Курахово на западе Донецкой народной республики.

Ранее ВС России ударили по складам ВСУ в Хмельницком.