Рогов заявил, что ВС РФ «сжимают клещи» вокруг Курахово в ДНР

Российские военнослужащие «сжимают клещи» на северном и южном флангах близ Курахово в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотических проектов и поддержки ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наша армия постепенно сжимает клещи вокруг Курахово, занимая и зачищая населенные пункты, относящиеся к северным и южным пригородам Курахово», — заявил он.

По словам Рогова, в скором времени под контролем российской армии может оказаться главная трасса снабжения ВСУ, до нее российской армии осталось пройти пять километров.

До этого Рогов сообщил, что российские войска зачищают «огневой мешок», в который попали подразделения ВСУ южнее города Курахово. По словам Рогова, украинские военные под натиском российских бойцов уже покинули Ильинку, Романовку и Елизаветовку, отступив в сторону Успеновки.

Курахово — город в западной части ДНР, находится в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска (Покровска). Взятие населенного пункта позволит российским войскам выйти на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.

Ранее силы РФ вошли в Великую Новоселку в ДНР.