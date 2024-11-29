В Алеппо продолжаются бои между боевиками и сирийской армией

Бои между боевиками и сирийской правительственной армией продолжаются в ряде районов сирийского города Алеппо. Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.

«Антиправительственные группировки и сирийская армия ведут бои в ряде районов Алеппо. Боевики пытаются прорваться на юг, север и восток города, под их контролем семь районов», — говорится в публикации.

До этого стало известно, что после трех дней боев в провинциях Алеппо и Идлиб оппозиционные группировки взяли под контроль 400 квадратных километров территории.

Как сообщалось в заявлении Главного командования армии САР, сирийская армия перебросила подкрепления на линии боевого соприкосновения в провинциях Алеппо и Идлиб, чтобы отразить атаки террористов.

Несколько военных группировок в Сирии предприняли наступление на Алеппо. Эскалация военных действий стала первым серьезным столкновением между повстанцами и правительственной армией с марта 2022 года, когда было достигнуто соглашение о прекращении огня при посредничестве Москвы и Анкары. Что происходит в Сирии и может ли пасть Алеппо — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее Лавров сообщил о сотрудничестве Украины с террористами в Сирии.