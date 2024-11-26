Лавров заявил о сотрудничестве Украины с террористами

Украинские власти тесно сотрудничают с международными террористическими группировками, которые помогают переправлять наемников для войны против России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

По его словам, помимо борьбы с Россией, Киев помогает террористам в борьбе с законными правительствами в Африке и Сирии.

До этого глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил в беседе с РИА Новости, что нет сомнений в участии Украины в поддержке террористов в африканской стране.

Он отметил, что Киев сам взял на себя ответственность за поддержку террористических групп на севере Мали через сотрудника украинской разведки, а затем украинского дипломата, в Дакаре. Также Диоп заявлял, что террористы при поддержке Украины и ряда бывших партнеров Бамако хотят сменить режим в Мали, Нигере и Буркина-Фасо.

В октябре французская газета Monde со ссылкой на источники написала, что украинская разведка активизировала свои связи с террористами альянса вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA в Мали с начала 2024 года. По информации издания, Киев занимается обучением террористов.

Ранее стало известно, что иностранные наемники стали реже вступать в ряды ВСУ.