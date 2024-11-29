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Сирийские террористы ворвались в Алеппо

Anadolu: террористы ворвались в сирийский город Алеппо

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Depositphotos

Вооруженные группировки, выступающие против сирийского режима Башара Асада, прорвались в центр Алеппо, одного из двух крупнейших городов Сирии. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источники.

«Сообщается, что после трех дней боев в провинциях Алеппо и Идлиб оппозиционные группировки взяли под контроль 400 квадратных километров территории», — говорится в публикации.

По данным источников, столкновения усиливаются в пригородах Алеппо, что вынуждает многочисленных сторонников режима бежать из Алеппо в Дамаск. Вооруженные группировки захватили Научно-исследовательский центр, который находится в одном из отдаленных районов Алеппо.

Отмечается, что группировки также захватили Анадан — одно из крупнейших поселений на окраине Алеппо. Кроме того, повстанцы также захватили многочисленные деревни и позиции в западной части Алеппо.

Алеппо расположен на севере Сирии, вблизи границы с Турцией. До Дамаска, расположенного на юге, от города примерно 350 километров.

Как сообщает агентство Associated Press, террористы ворвались в Алеппо, где взорвали два автомобиля с помощью бомб. Также они вступили в столкновения с Вооруженными силами Сирии.

Несколько группировок в Сирии начали наступление на Алеппо, приблизившись к окраинам города. Эскалация стала первым серьезным столкновением между повстанцами и правительственной армией с марта 2022 года, когда было достигнуто соглашение о прекращении огня при посредничестве Москвы и Анкары. Что происходит в Сирии и может ли пасть Алеппо — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее сирийские ВВС ударили по террористам в Алеппо.

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