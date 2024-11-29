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Британский аналитик поддержал заявление Путина о западном оружии

Меркурис: Путин точно располагает информацией о характеристиках оружия Запада

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Заявления президента России Владимира Путина о зарубежном оружии, а также о базах по его производству не могут быть ложью. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Если Путин говорит это, а Кремль публикует, это означает, что русские точно располагают данной информацией», — заявил аналитик.

Меркурис добавил, что слова российского лидера также говорят и о том, что раскрытие информации о том, что у России есть данные об оружии Запада, не поставит под угрозу способность РФ продолжать получать эту информацию.

Среди прочего эксперт отметил, что баллистическая ракета средней дальности «Орешник», о которой Путин также говорил, «крайне разрушительна и весьма эффективна».

Накануне Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ поднял тему боевых характеристик ракет воздушного базирования Storm Shadow, французской SCALP и немецкой TAURUS. Глава государства отметил, что российский аналог этих систем — это ракета воздушного базирования Х-101, которая имеет сопоставимую по мощности боевую часть, но значительно превышает каждую из систем европейского производства по дальности.

Ранее Песков ответил, носят ли в Кремле новые футболки с Путиным и «Орешником».

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