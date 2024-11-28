Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Путин назвал российские аналоги западных ракет ATACMS и Storm Shadow

Путин: ракета Х-101 превосходит европейские системы по дальности

close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Российская ракета Х-101 является аналогом западных Storm Shadow, SCALP и TAURUS, однако летит гораздо дальше. Об этом заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

В ходе сессии российский лидер поднял тему боевых характеристик ракет воздушного базирования Storm Shadow, французской SCALP и немецкой TAURUS. Президент отметил, что они имеют боевую часть порядка 450–480 килограмм в тротиловом эквиваленте, тогда как их дальность — 500–650 километров.

«Российский аналог этих систем — это ракета воздушного базирования Х-101, имеет сопоставимую по мощности боевую часть, но значительно превышает каждую из систем европейского производства по дальности», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что аналогом всех трех модификаций американской ракеты ATACMS является модификация ракетной системы «Искандер». Путин подчеркнул, что массовое участие в тротиловом эквиваленте примерно одинаковое, тогда как дальность у «Искандера» больше.

Также в ходе сессии ОДКБ российский лидер заявил, что все, что находится в эпицентре взрыва баллистической ракеты «Орешник», превращается в пыль.

Ранее Лукашенко пошутил о готовности разместить «Орешник» в Белоруссии.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами