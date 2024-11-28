Путин назвал российские аналоги западных ракет ATACMS и Storm Shadow

Российская ракета Х-101 является аналогом западных Storm Shadow, SCALP и TAURUS, однако летит гораздо дальше. Об этом заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

В ходе сессии российский лидер поднял тему боевых характеристик ракет воздушного базирования Storm Shadow, французской SCALP и немецкой TAURUS. Президент отметил, что они имеют боевую часть порядка 450–480 килограмм в тротиловом эквиваленте, тогда как их дальность — 500–650 километров.

«Российский аналог этих систем — это ракета воздушного базирования Х-101, имеет сопоставимую по мощности боевую часть, но значительно превышает каждую из систем европейского производства по дальности», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что аналогом всех трех модификаций американской ракеты ATACMS является модификация ракетной системы «Искандер». Путин подчеркнул, что массовое участие в тротиловом эквиваленте примерно одинаковое, тогда как дальность у «Искандера» больше.

Также в ходе сессии ОДКБ российский лидер заявил, что все, что находится в эпицентре взрыва баллистической ракеты «Орешник», превращается в пыль.

Ранее Лукашенко пошутил о готовности разместить «Орешник» в Белоруссии.