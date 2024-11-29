Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Песков ответил, носят ли в Кремле новые футболки с Путиным и «Орешником»

Песков: в Кремле не носят футболки с Путиными и «Орешником»

close
Ozon

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал «бум» среди россиян на новую футболку с Владимиром Путиным и «Орешником».

Журналисты спросили у него, надевают ли футболку непосредственно в администрации президента.

«Сотрудники администрации президента не ходят в таких футболках. Я не думаю, что мы должны обсуждать внешний вид депутатов», — отметил Песков.

За пару дней до этого лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов пришел в Государственную думу в футболке с изображением российского президента Владимира Путина и надписью «Крепкий Орешник». На вопрос, где он приобрел футболку, политик ответил, что это «секрет».

22 ноября, на следующий день после удара Россией ракетой «Орешник» по промышленному комплексу на Украине, в маркетплейсах появилась футболка с изображением Путина и надписью «Крепкий Орешник». Товар стоил 1250 рублей.

23 ноября производитель футболок сообщил, что планирует выпустить одежду в обновленном варианте.

Ранее в Великобритании заявили о неспособности страны защититься от российских ракет.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами