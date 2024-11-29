Песков ответил, носят ли в Кремле новые футболки с Путиным и «Орешником»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал «бум» среди россиян на новую футболку с Владимиром Путиным и «Орешником».

Журналисты спросили у него, надевают ли футболку непосредственно в администрации президента.

«Сотрудники администрации президента не ходят в таких футболках. Я не думаю, что мы должны обсуждать внешний вид депутатов», — отметил Песков.

За пару дней до этого лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов пришел в Государственную думу в футболке с изображением российского президента Владимира Путина и надписью «Крепкий Орешник». На вопрос, где он приобрел футболку, политик ответил, что это «секрет».

22 ноября, на следующий день после удара Россией ракетой «Орешник» по промышленному комплексу на Украине, в маркетплейсах появилась футболка с изображением Путина и надписью «Крепкий Орешник». Товар стоил 1250 рублей.

23 ноября производитель футболок сообщил, что планирует выпустить одежду в обновленном варианте.

Ранее в Великобритании заявили о неспособности страны защититься от российских ракет.