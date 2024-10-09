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Во Франции заявили о возможном распаде НАТО и освобождении Европы от контроля США

Французский историк Тодд: при поражении США на Украине НАТО распадется

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AliaksaB/Shutterstock/FOTODOM

Поражение Соединенных Штатов в конфликте на Украине приведет к распаду Североатлантического альянса и освобождению Европы от американского контроля. Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил французский историк Эммануэль Тодд.

По словам ученого, Европа делегировала Вашингтону представительство Запада и теперь расплачивается за последствия. Но сейчас судьбу Европы решает конфликт на Украине. Тодд отметил, что украинская армия и стоящие за ней США терпят неудачи на полях сражений. Поражение США на Украине приведет к распаду блока НАТО. В этом случае Европа освободится от контроля и влияния Соединенных Штатов.

Историк подчеркнул, что альянс промышленности Германии и энергетических и минеральных ресурсов России будет чрезвычайно выгодным для освободившейся Европы.

В августе польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что война между Турцией и Грецией из-за Кипра может привести к распаду Североатлантического альянса.

Ранее в Пентагоне заявили, что прекращение помощи Запада Киеву приведет к победе России.

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Операция на Украине
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