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Белоусов рассказал о расширении сотрудничества с КНДР в военной сфере

Белоусов: сотрудничество России и КНДР в военной сфере активно расширяется

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Александр Астафьев/РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил о значительном расширении военного сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Слова главы российского оборонного ведомства передает ТАСС.

«Дружественные отношения между Россией и Северной Кореей активно развиваются во всех областях, в том числе в военной. Мы нацелены на реализацию всех достигнутых на высшем уровне соглашений и ожидаем тесного и продуктивного взаимодействия с нашими корейскими партнерами», — отметил Белоусов во время переговоров с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем в Пхеньяне.

По его словам, «состоявшиеся сегодня переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Россией и Кореей в области обороны».

Утром 29 ноября Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в Северную Корею. Церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула Корейской народной армии состоялась в международном аэропорту «Сунан» в пригороде Пхеньяна. У трапа самолета Белоусова приветствовал Но Гван Чхоль.

11 ноября Пхеньян официально ратифицировал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой. Соответствующий указ подписал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Россия и Северная Корея подписали договор о сотрудничестве во время визита президента России Владимира Путина в Пхеньян в июне. Согласно четвертой статье договора, в случае, если одна из сторон окажется втянута в войну в результате вооруженного нападения, вторая сторона обязуется предоставить ей военную поддержку.

Ранее сообщалось, что КНДР демонтирует линии электропередачи на границе с Южной Кореей.

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