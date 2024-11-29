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Белоусов прибыл с визитом в Северную Корею

Министр обороны Белоусов прибыл с официальным визитом в Северную Корею

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в Северную Корею. Об этом сообщило министерство обороны РФ, передает ТАСС.

У него запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства КНДР.

Церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула Корейской народной армии состоялась в международном аэропорту «Сунан» в пригороде Пхеньяна. У трапа самолета Белоусова приветствовал министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.

11 ноября Пхеньян официально ратифицировал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой. Соответствующий указ подписал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Россия и Северная Корея подписали договор о сотрудничестве во время визита президента России Владимира Путина в Пхеньян в июне. Согласно четвертой статье договора, в случае, если одна из сторон окажется втянута в войну в результате вооруженного нападения, вторая сторона обязуется предоставить ей военную поддержку.

Ранее Путин назвал Белоусова современным министром обороны.

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