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КНДР демонтирует линии электропередачи на границе с Южной Кореей

КНДР демонтирует линии электропередачи в Кэсоне на границе с Южной Кореей

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Shutterstock

Власти Северной Кореи, по сообщению южнокорейских военных, якобы приступили к демонтажу линий электропередачи, которые направлялись в ныне закрытый Кэсонский промышленный комплекс. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что с прошлого воскресенья солдаты Корейской народной армии начали снимать линии электропередач на отдельных участках, пролегающих вдоль транспортной магистрали Кёнисон. Южнокорейские военные предполагают, что вскоре последуют действия и по демонтажу опор, которые не функционируют с июня 2020 года, когда подача электричества была прекращена после разрушения межкорейского офиса связи в Кэсоне.

Как указывает агентство, эти линии электропередачи были сооружены южнокорейской стороной. Всего было установлено 48 опор для электроснабжения промышленного комплекса, из которых 15 расположены на территории Северной Кореи. Ранее Министерство по объединению Кореи заявляло, что КНДР увеличивает использование объектов Кэсонского индустриального комплекса без согласия Сеула. Отмечается, что комплекс был закрыт в 2016 году.

17 ноября помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином попросил его использовать влияние Пекина на Пхеньян.

Ранее в Китае забеспокоились из-за сближения России и КНДР.

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