Сирийская армия начала контратаку против боевиков в Алеппо и Идлибе

Сирийская армия начала контратаковать позиции вооруженных боевиков в сельской местности Алеппо и Идлибе. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

«Сирийская армия в среду начала отражать атаку вооруженных группировок на ее позиции в сельской местности Алеппо и Идлибе», — говорится в сообщении.

Контратака началась после того, как сирийские бойцы «нанесли террористам тяжелые потери», уточняет телеканал.

Накануне телеканал CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Журналисты утверждают, что в результате боевых действий боевики захватили 13 населенных пунктов, включая стратегически важные города Урм-ас-Сугра и Анджара, а также крупнейшую в этой местности военную базу. Кроме того, был занят находящийся примерно в 20 километрах от Алеппо город Урм-эль-Кубра.

26 ноября сообщалось, что военная база США в районе Эш-Шаддади в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. На следующий день стало известно, что Соединенные Штаты нанесли удар по расположенному на территории Сирии складу оружия проиранской группировки.

Ранее Лавров заявил о сотрудничестве Украины с террористами в Сирии.