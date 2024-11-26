Военная база США в Сирии пострадала из-за ракетного обстрела

Военная база США в районе Эш-Шаддади в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Уточняется, что по военной базе было выпущено пять ракет.

По данным телеканала, на территории базы были слышны звуки взрывов.

21 ноября военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, расположенная неподалеку от нефтегазового месторождения Коноко, подверглась ракетной атаке.

В конце октября беспилотники иракских шиитов атаковали расположенную в приграничном сирийском городе Эт-Танф военную базу США и западной коалиции. Как отмечается, по меньшей мере два беспилотника-камикадзе нанесли удары по военному объекту. Очевидцы рассказали, что на территории базы раздались несколько взрывов.

До этого сообщалось, что подверглась обстрелу американская военная база, расположенная возле нефтяного месторождения Аль-Омар.

Ранее политолог Подлесный заявил, что каждая военная база США на планете находится под угрозой.