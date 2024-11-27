Американская армия нанесла удар по территории Сирии

Соединенные Штаты нанесли удар по расположенному на территории Сирии складу оружия проиранской группировки. Об этом сообщается на странице Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X.

В заявлении отмечается, что удар был нанесен в ответ на атаку, совершенную проиранскими силами против военных США в Сирии.

Американские военные подчеркнули, что во время операции не пострадало мирное население. Командование отметило, что нанесенный удар должен ограничить возможности проиранских группировок совершать нападения на войска США.

26 ноября сообщалось, что военная база США в районе Эш-Шаддади в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.

21 ноября подверглась атаке американская военная база в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, расположенная неподалеку от нефтегазового месторождения Коноко.

Ранее политолог Подлесный заявил, что каждая военная база США на планете находится под угрозой.