Попавший в плен в Курской области наемник сделал неожиданное заявление

Сдавшийся в плен в Курской области бывший британский военнослужащий, служивший наемником в Вооруженных силах Украины Джеймс Скотт Рис Андерсон захотел выучить русский язык. Об этом сообщает РИА Новости.

«Думаю, может быть, мне стоит начать учить русский», — заявил Андерсон в ходе общения с журналистами.

До этого британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, который принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины и попал в плен в Курской области, заявил, что жалеет о поездке на Украину.

26 ноября суд в Курске арестовал 22-летнего Андерсона. Наемника обвиняют в незаконном пересечении российской границы, а также в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

Британский наемник рассказал, что думает и о том, какой срок заключения его ждет. Андерсон пояснил, что суд над ним состоится через два месяца.

Ранее бойцы ВСУ пытались добить сдавшегося наемника из Британии.