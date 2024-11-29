Попавший в плен в Курской области наемник сделал неожиданное заявление

Сдавшийся в плен в Курской области бывший британский военнослужащий, служивший наемником в Вооруженных силах Украины Джеймс Скотт Рис Андерсон захотел выучить русский язык. Об этом сообщает РИА Новости.
«Думаю, может быть, мне стоит начать учить русский», — заявил Андерсон в ходе общения с журналистами.
До этого британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, который принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины и попал в плен в Курской области, заявил, что жалеет о поездке на Украину.
26 ноября суд в Курске арестовал 22-летнего Андерсона. Наемника обвиняют в незаконном пересечении российской границы, а также в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.
Британский наемник рассказал, что думает и о том, какой срок заключения его ждет. Андерсон пояснил, что суд над ним состоится через два месяца.
Ранее бойцы ВСУ пытались добить сдавшегося наемника из Британии.