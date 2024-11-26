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Бойцы ВСУ пытались добить сдавшегося наемника из Британии

РИА Новости: сдавшегося ВС РФ британского наемника хотели добить бойцы ВСУ

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Reuters

Британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсона, который сдался российским войскам в Курской области, пытались добить бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи минометного обстрела. Об этом РИА Новости рассказал российский морской пехотинец, командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным «Бах».

«Когда начали выводить пленных, они начали бить по своим же», — рассказал «Бах».

Офицер рассказал, что ВСУ открыли огонь по собственным сослуживцам, среди которых также был Андерсон, при помощи стандартных полковых 120-мм минометов, а также при помощи «бесшумных» 60-мм польских минометов. «Бах» добавил, что российские морпехи рисковали своими жизнями для того, чтобы вытащить пленных из-под обстрела.

До этого суд в Курске арестовал 22-летнего британского наемника, служившего в ВСУ Джеймса Скотта Риса Андерсона.

Ранее в Испании заявили, что солдаты НАТО уже находятся на Украине.

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