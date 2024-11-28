Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины и попал в российский плен в Курской области, сомневается, что власти Великобритании его вызволят. Его слова приводит РИА Новости.

Наемник отметил, что большую часть времени он думает о своей семье и о том, как много времени проведет в плену.

«В глубине души иногда я надеюсь, что, может быть, мое правительство как-то меня вызволит, сомневаюсь, что это когда-либо случится. Но это надежды на будущее», — заявил Андерсон журналистам.

Уголовное дело в отношении британского наемника возбуждено и расследуется Главным военным следственным управлением Следственного комитета России.

26 ноября суд в Курске арестовал 22-летнего Андерсона. Его обвиняют в незаконном пересечении российской границы, а также в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Судебное заседание проходило в закрытой форме.

Российский морской пехотинец, командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным «Бах» рассказал, что ВСУ открыли огонь из минометов по собственным плененным сослуживцам, среди которых также был Андерсон. «Бах» добавил, что российские морпехи рисковали своими жизнями для того, чтобы вытащить пленных из-под обстрела.

Ранее сообщалось, что наемники стали реже вступать в ряды ВСУ.