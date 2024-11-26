В Курске арестован британский наемник ВСУ

Суд в Курске арестовал 22-летнего британского наемника ВСУ Джеймса Скотта Риса Андерсона, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

Отмечается, что Андерсона обвиняют в незаконном пересечении российской границы и участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Судебное заседание проходило в закрытой форме.

«Ленинский районный суд ... заключил под стражу Джеймса Скотта Риса Андерсона, гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в сообщении.

До этого глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми озаботился судьбой британского наемника, взятого в плен в Курской области.

Министр подчеркнул, что его проинформировали об этой ситуации. Он добавил, что будет сделано все возможное, чтобы предоставить гражданину Великобритании всю возможную поддержку.

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