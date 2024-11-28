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Попавший в плен британский наемник заявил, что жалеет о поездке на Украину

РИА: британский наемник Андерсон заявил, что жалеет о поездке на Украину

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Павел Лисицын/РИА Новости

Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, который принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины и попал в плен в Курской области, заявил, что жалеет о поездке на Украину. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет. Они говорили мне, это глупо, тебе не надо туда. Жаль, что я не послушал», — сказал Андерсон, отвечая на вопрос, поддержала ли семья его решение поехать воевать на Украину.

Наемник также выразил надежду, что семья увидит информацию о нем в новостях и поймет, что с ним все в порядке.

Среди прочего в беседе с журналистами военнопленный заявил, что много думает о своей семье и о том, как много времени проведет в плену. Андерсон отметил, что возможно британское правительство вызволит его из российского плена, однако полной уверенности в этом нет.

Британский наемник рассказал, что думает и о том, какой срок заключения его ждет. Андерсон пояснил, что суд над ним состоится через два месяца.

26 ноября суд в Курске арестовал 22-летнего Андерсона. Наемника обвиняют в незаконном пересечении российской границы, а также в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

Ранее бойцы ВСУ пытались добить сдавшегося наемника из Британии.

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