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Во Львове массово закрываются рестораны из-за мобилизации

Forbes: во Львове закроются еще 50 ресторанов из-за мобилизации

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Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

В городе Львове на западе Украины планируют закрыть еще 50 ресторанов в связи с высокими темпами мобилизации и оттоком переселенцев. Об этом пишет украинская версия журнала Forbes.

«Полсотни ресторанов во Львове готовятся к закрытию, минимум 50 закрылись годом ранее», — отмечает издание.

Авторы публикации в качестве причины закрытия заведений общепита приводят падение спроса в результате выезда из города временных переселенцев и активизации территориальных центров комплектования (ТЦК, аналогов военкомата).

Бывшая владелица одного из закрытых заведений во Львове в беседе с изданием рассказала, что в текущем году «исчезли» почти 70% постоянных посетителей.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

29 октября Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине возмутились предложением Байдена мобилизовывать 18-летних.

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