Инициатива о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине поступила от президента США Джо Байдена, она является желанием продолжения войны. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Они хотят войны! Байден приказал Зеленскому снизить возраст мобилизации на Украине», — подчеркнула она.

По ее мнению, Вашингтон и Киев больше «не скрывают своих истинных целей».

В этом году на Украине снизили минимальный возраст мобилизации до 25 лет, максимальный остался прежним — 60 лет.

Накануне сообщалось, что администрация президента США предложила Украине понизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет для быстрого увеличения численности армии.

Позже советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что снижение возраста призыва будет иметь смысл только в случае, если союзники Киева будут поставлять больше оружия. Литвин добавил, что даже сегодня не все мобилизованные оснащены необходимым вооружением.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишились права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее Маск прокомментировал требование США снизить призывной возраст на Украине.