Маск прокомментировал требование США снизить призывной возраст на Украине

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск раскритиковал требование США к Украине снизить призывной возраст в ВСУ до 18 лет. Соответствующая публикация появилась на странице Маска в соцсети X (бывшая Twitter).

«Сколько еще должно пасть (в украинском конфликте. – Прим. ред.)?», — задался вопросом он.

27 ноября сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена предложила Украине понизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет для быстрого увеличения численности армии.

В этом году на Украине снизили минимальный возраст мобилизации до 25 лет, максимальный остался прежним — 60 лет.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее Киев выдвинул требование США в ответ на призыв снизить возраст мобилизации.