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Военный эксперт рассказал о дезертирстве вступивших в ВСУ женщин

Марочко: добровольно вступившие в ВСУ женщины начали дезертировать

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Alina Smutko/Reuters

Женщины, которые добровольно вступили в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), начали самовольно оставлять воинские части. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Эксперт отметил, что сейчас в Харькове и его окрестностях увеличилось число стационарных блокпостов и военных патрулей. По его словам, представители правоохранительных органов проводят тотальную проверку документов как мужчин, так и женщин. Это связано с поисками дезертиров, отметил Марочко.

9 ноября депутат Верховной рады Соломия Бобровская заявила, что на Украине женщины в возрасте 18-25 лет должны получать базовую военную подготовку наравне с мужчинами. По ее мнению, в ином случае гражданкам страны следует идти на военную кафедру и становиться военнообязанными.

10 ноября директор дистанционной школы Владимир Страшко рассказал, что украинские семьи начали вывозить из страны своих несовершеннолетних дочерей на фоне слухов о возможной мобилизации женщин.

Ранее российские войска взяли в плен женщину — военнослужащую ВСУ.

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