Дезертир ВСУ получил российский паспорт

Украинский дезертир, который отказался воевать против России и 1,5 года скрывался в Северодонецке, получил российский паспорт. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, мужчина нелегально все это время находился в городе и подрабатывал на временных работах, так как у него не было документов и он опасался ареста.

Со временем украинец осознал, что без паспорта он не сможет устроиться на официальную работу, поэтому он прошел повторную фильтрацию. В итоге ему выдали паспорт РФ, который дал ему возможность официально трудоустроиться.

Мужчину мобилизовали в ВСУ прямо в автобусе и отправили воевать, но во время отступления украинских войск он спрятался и остался в Северодонецке. По его словам, он смог доказать отсутствие участия в боевых действиях, поэтому у российских спецслужб к нему больше нет вопросов.

Ранее на Украине дезертирам разрешили добровольно вернуться на службу.