Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт рассказал, как командование ВСУ борется с дезертирством

Марочко: Киев отправил наемников для карательных операций в Харьковской области

close
Ivan Antypenko/Reuters

Украинское командование привлекло бойцов нацбатальонов и иностранных наемников для ужесточения карательных мер из-за массового дезертирства военнослужащих под Купянском Харьковской области. Об этом заявил в интервью ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, украинские военные «буквально врассыпную» убегают из своих позиций под Купянском. Для предотвращения дезертирства ужесточены карательные меры.

Марочко утверждает, что для наказания дезертиров командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) привлекает иностранных наемников, которые «не имеют никаких морально-этических принципов». Они в качестве заградотрядов сдерживают украинских бойцов в районе Оскольского водохранилища.

13 ноября Марочко сообщал, что женщины, которые добровольно вступили в ряды ВСУ, начали самовольно оставлять воинские части. По его словам, в связи с этим в Харькове и его окрестностях увеличилось число стационарных блокпостов и военных патрулей, представители правоохранительных органов проводят тотальную проверку документов.

Ранее на Украине допустили увольнение главкома ВСУ Александра Сырского.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами