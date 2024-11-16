Украинское командование привлекло бойцов нацбатальонов и иностранных наемников для ужесточения карательных мер из-за массового дезертирства военнослужащих под Купянском Харьковской области. Об этом заявил в интервью ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, украинские военные «буквально врассыпную» убегают из своих позиций под Купянском. Для предотвращения дезертирства ужесточены карательные меры.

Марочко утверждает, что для наказания дезертиров командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) привлекает иностранных наемников, которые «не имеют никаких морально-этических принципов». Они в качестве заградотрядов сдерживают украинских бойцов в районе Оскольского водохранилища.

13 ноября Марочко сообщал, что женщины, которые добровольно вступили в ряды ВСУ, начали самовольно оставлять воинские части. По его словам, в связи с этим в Харькове и его окрестностях увеличилось число стационарных блокпостов и военных патрулей, представители правоохранительных органов проводят тотальную проверку документов.

Ранее на Украине допустили увольнение главкома ВСУ Александра Сырского.