Путин заявил, что у России достаточно оружия

Появление баллистической ракеты средней дальности «Орешник» укрепляет военные позиции России, в стране достаточно и другого оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции, трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

«У нас оружия достаточно. Хотя, конечно, я понимаю, мы все отдаем себе в этом отчет, что появление такого оружия, как «Орешник», оно укрепляет военные позиции России», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что это не ядерное оружие, однако результаты его применения и мощность, особенно если в одном ударе несколько комплексов используются, такие же.

В ходе пресс-конференции глава государства отметил, что вновь подтвердил возможность применения ракеты «Орешник» для ударов по центрам принятия решений, в том числе в Киеве.

Также Путин не исключил, что Вооруженные силы РФ могут нанести удар по центрам принятия решений на Украине уже в четверг, 28 ноября.

Ранее в России сравнили мощность «Орешника» с «45 Хиросимами».