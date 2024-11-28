Путин заявил, что в России могут появиться и другие новые ракетные комплексы

Президент России Владимир Путин во время выступления на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ сообщил, что у РФ в ближайшем будущем могут появиться и другие вооружения. Его слова передает ТАСС.

«В нашем меню этого класса продуктов, если можно так выразиться, в ближайшем будущем могут появиться и другие продукты, как в таких случаях говорят, клиент, безусловно, будет доволен», — сказал он.

Глава государства отметил, что Россия превосходит все страны блока НАТО в совокупности в 10 раз по производству ракет. При этом, по словам российского лидера, в ближайшем будущем РФ еще увеличит их количество на 25%. О каких конкретно ракетных системах и ракетах шла речь, президент не уточнил.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал два варианта развития СВО после применения «Орешника».