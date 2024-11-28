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Путин считает бессмысленным бить гиперзвуковой ракетой «по воробьям»

Путин: бить гиперзвуковой ракетой по маленьким объектам бессмысленно

Россия считает бессмысленным использовать гиперзвуковую ракету для атак на маленькие объекты, так как это сравнимо с тем, чтобы стрелять «из пушки по воробьям». Об этом по итогам саммита ОДКБ заявил российский президент Владимир Путин, трансляция выступления которого ведется в Telegram-канале Кремля.

Путин отметил, что Россия обязательно будет реагировать на акты агрессии в отношении нее, однако способы и методы этой реакции, включая выбор оружия, будут зависеть от конкретных объектов поражения, которые определит генеральный штаб министерства обороны. Он добавил, что для каждой цели будет применяться подходящий инструмент. Путин также подчеркнул, что использование высокоточной гиперзвуковой ракеты для атаки на незначительную цель является бессмысленным, сравнив это с тем, как стрелять «из пушки по воробьям».

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин сравнил силу «Орешника» с метеоритом.

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