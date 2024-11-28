Путин раскрыл детали принципа работы «Орешника»

Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ рассказал, что в случае массированного применения новейшей гиперзвуковой ракеты «Орешника» мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием.

По его словам, температура поражающих элементов ракеты достигает 4000°C.

«Все, что находится в эпицентре взрыва от «Орешника», разделяется на элементарные частицы, по сути, превращается в пыль», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что серийное производство системы «Орешник» уже началось.

21 ноября Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по «Южмашу» с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД назвали пуск «Орешника» предупредительным сигналом США.