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Начато серийное производство «Орешника»

Путин заявил о начале серийного производства «Орешника»

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MedvedevRussiaE/X (бывш. Twitter)

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ начала серийное производство баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Его слова приводит РИА Новости.

«Серийное производство «Орешника» началось», — заявил он.

Глава государства добавил, что средства поражения будут выбираться в зависимости от целей и характера угроз для РФ. По его словам, центры принятия решений в Киеве могут стать целью для поражения «Орешником».

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России сравнили мощность «Орешника» с «45 Хиросимами».

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