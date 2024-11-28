«Россия ночью нанесла удар 90 ракетами и 100 БПЛА». Путин выступил на саммите ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин 27 ноября прилетел с двухдневным визитом в Казахстан. В первый день глава российского государства и его коллега Касым-Жомарт Токаев подписали порядка 20 документов об углублении партнерства двух стран и по видеосвязи обратились к участникам XX Форума межрегионального сотрудничества, проходящего в Уфе. Сегодня лидеры приняли участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).