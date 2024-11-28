«Россия ночью нанесла удар 90 ракетами и 100 БПЛА». Путин выступил на саммите ОДКБ

⚡️ Ночью Россия нанесла комплексный удар 90 ракетами и 100 беспилотниками, поражено 17 военных объектов на территории Украины — Путин
Киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности России, по Санкт-Петербургу и Москве. И эти попытки продолжаются — Путин
Средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера выбранных целей для поражения и создаваемых угроз для Российской Федерации — Путин
Власти Украины нелегитимны и не имеют права отдавать приказов, толкать своих людей на смерть — Путин
Оружием массового поражения «Орешник» не является, это высокоточное оружие, у него нет ядерного заряда — Путин
❗️ «Орешник» поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты, все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на элементарные частицы, по сути, превращается в пыль — Путин
Даже при наличии самого современного оружия судьба любого военного конфликта, любой военной кампании, в том числе и специальной военной операции, решается на земле, на поле боя. В конечном итоге все зависит от солдата — Путин
⚡️ Генштаб и Минобороны подбирают цели для поражения «Орешником» на территории Украины — Путин
❗️ По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких «Орехов» гроздью в одном ударе его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия — Путин
РФ производит в 10 раз больше ракет, чем все страны НАТО вместе взятые, и на четверть нарастит производство — Путин
Главарь киевского режима, помимо ракет, клянчит у своих хозяев и другую военную технику — Путин
«Искандер» является аналогом всех трех модификаций ATACMS, при этом дальность у российской системы даже больше — Путин
Официальные лица западных стран в начале ноября заявили о разрешении вооруженным силам Украины наносить удары по территории Российской Федерации высокоточным оружием большой дальности западного производства. Мы неоднократно обращали внимание на то, что это будет означать прямое вовлечение этих стран в вооруженный конфликт, поскольку применение этого оружия без прямого участия военнослужащих, военных специалистов соответствующих стран НАТО просто невозможно — Путин
Взаимодействие стран ОДКБ носит союзнический характер, выстраивается на принципах дружбы и добрососедства — Путин