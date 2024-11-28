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Политика

«Россия ночью нанесла удар 90 ракетами и 100 БПЛА». Путин выступил на саммите ОДКБ

Онлайн-трансляция выступления Путина на саммите ОДКБ в Астане

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Гавриил Григоров/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин 27 ноября прилетел с двухдневным визитом в Казахстан. В первый день глава российского государства и его коллега Касым-Жомарт Токаев подписали порядка 20 документов об углублении партнерства двух стран и по видеосвязи обратились к участникам XX Форума межрегионального сотрудничества, проходящего в Уфе. Сегодня лидеры приняли участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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13:59

Путин пригласил руководителей стран ОДКБ в Москву на празднование 80-летия Победы

13:57

Ситуацию на поле боя не изменят никакие поставки западного оружия Киеву — Путин

13:56

⚡️ Ночью Россия нанесла комплексный удар 90 ракетами и 100 беспилотниками, поражено 17 военных объектов на территории Украины — Путин

13:55

Киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности России, по Санкт-Петербургу и Москве. И эти попытки продолжаются — Путин

13:54

Наши парни воюют за родину, за будущее России и своих детей — Путин

13:53

Средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера выбранных целей для поражения и создаваемых угроз для Российской Федерации — Путин

13:52

Серийное производство системы «Орешник» началось — Путин

13:51

С нашей стороны ответ всегда будет — Путин

13:50

Власти Украины нелегитимны и не имеют права отдавать приказов, толкать своих людей на смерть — Путин

13:49

Оружием массового поражения «Орешник» не является, это высокоточное оружие, у него нет ядерного заряда — Путин

13:48

❗️ Россия имеет несколько готовых к применению ракетных систем «Орешник» — Путин

13:47

Температура поражающих элементов ракеты «Орешник» достигает четырех тысяч градусов — Путин

13:47

❗️ «Орешник» поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты, все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на элементарные частицы, по сути, превращается в пыль — Путин

13:46

❗️ Россия за два дня запустила по Украине 100 ракет в ответ на удары вглубь РФ — Путин

13:45

Даже при наличии самого современного оружия судьба любого военного конфликта, любой военной кампании, в том числе и специальной военной операции, решается на земле, на поле боя. В конечном итоге все зависит от солдата — Путин

13:44

РФ продолжит боевые испытания «Орешника» в ответ на действия противника — Путин

13:43

⚡️ Генштаб и Минобороны подбирают цели для поражения «Орешником» на территории Украины — Путин

13:44

❗️ Центры принятия решений в Киеве могут стать целью для поражения «Орешником», — Путин

13:40

❗️ У России есть еще несколько готовых к применению систем, подобных «Орешнику» — Путин

13:38

❗️ По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких «Орехов» гроздью в одном ударе его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия — Путин

13:35

Россия была вынуждена применить «Орешник» в ответ на действия противника — Путин

13:33

В мире нет аналогов российскому «Орешнику», и появятся они не скоро — Путин

13:31

❗️ У России в ближайшем будущем могут появиться и другие вооружения — Путин

13:28

РФ производит в 10 раз больше ракет, чем все страны НАТО вместе взятые, и на четверть нарастит производство — Путин

13:27

Главарь киевского режима, помимо ракет, клянчит у своих хозяев и другую военную технику — Путин

13:26

Гиперзвуковые комплексы РФ не имеют аналогов в мире, их производство наращивается — Путин

13:25

Новые американские ракеты по своим характеристикам уступают российским — Путин

13:24

«Искандер» является аналогом всех трех модификаций ATACMS, при этом дальность у российской системы даже больше — Путин

13:23

Официальные лица западных стран в начале ноября заявили о разрешении вооруженным силам Украины наносить удары по территории Российской Федерации высокоточным оружием большой дальности западного производства. Мы неоднократно обращали внимание на то, что это будет означать прямое вовлечение этих стран в вооруженный конфликт, поскольку применение этого оружия без прямого участия военнослужащих, военных специалистов соответствующих стран НАТО просто невозможно — Путин

13:21

Взаимодействие стран ОДКБ носит союзнический характер, выстраивается на принципах дружбы и добрососедства — Путин

13:20

Президент России Владимир Путин начал свое выступление на заседании глав государств ОДКБ в Астане.

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