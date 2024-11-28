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В Белгородской области уничтожили беспилотник ВСУ

Минобороны: в Белгородской области сбили украинский беспилотник самолетного типа

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Inna Varenytsia/REUTERS

В Белгородской области сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожили около 11:00 мск. Там отметили, что дежурные средства ПВО пресекли очередную попытку Украины совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

За минувшую ночь российские средства ПВО сбили 49 беспилотников Вооруженных сил Украины. Также была сбита украинская ракета «Нептун». Информации о пострадавших в результате вражеской атаки не сообщается.

Кроме того, российская авиация, а также силы ВКС нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.

28 ноября украинские войска атаковали город Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. Пострадала местная жительница. Произошло это после того, как обломки беспилотника упали во двор жилого дома.

Ранее в России назвали цель атаки украинских дронов на регионы страны.

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