Путин ответил, за что российские бойцы воюют на Украине

Российские бойцы, которые сражаются в зоне специальной военной операции, воюют за родину, будущее и своих детей. Об этом в ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

Во время сессии Путин отметил, что российские бойцы отлично понимают, за что они воюют и за что проливают свою кровь. Он подчеркнул, что они осознают, что на их долю, а также на долю всего поколения, выпало, как это не раз происходило в истории, встать на защиту от тех сил, которые снова намерены разрушить Россию и нанести ей стратегическое поражение. Президент добавил, что российские солдаты сражаются за родину, за будущее России и своих детей.

Президент также подчеркнул, что Россия всегда будет отвечать на удары противника. Кроме того, Путин заявил, что Россия атаковала военные объекты Украины ста ракетами в ответ на продолжающиеся атаки по своей территории.

Ранее Путин заявил, что Зеленский «клянчит оружие у своих хозяев».