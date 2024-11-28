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Путин заявил, что Зеленский «клянчит оружие у своих хозяев»

Путин: глава киевского режима клянчит оружие у своих хозяев

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, помимо ракет, «клянчит у своих хозяев и другую военную технику». Об этом в ходе саммита Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ_ заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

Российский лидер назвал Зеленского главарем киевского режима. По словам Путина, России известно, сколько западных вооружений поставлено на Украину и сколько планируется поставить.

Путин отметил, что он наблюдает, как лидер киевского режима обращается к своим покровителям с просьбой о поставках другой военной техники. Он подчеркнул, что при этом никто не должен забывать о российских комплексах «Калибр» и гиперзвуковых ракетных системах «Кинжал» и «Циркон», которые, по его словам, не имеют аналогов в мире.

ОДКБ — региональная межгосударственная организация, в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

Ранее Путин приехал на саммит ОДКБ в пальто.

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