Путин заявил, что Россия всегда ответит на удары противников

Россия всегда будет отвечать на удары противника. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает ТАСС.

«Как я и говорил: ответ всегда будет», — подчеркнул он.

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по «Южмашу» с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт заявил, что «Орешник» поставил точку в конфликте на Украине.