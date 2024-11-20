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Нидерланды отправили последние два F-16 в учебный центр в Румынии

Нидерланды отправили последние 2 из 18 обещанных F-16 в учебный центр в Румынии

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Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen/Reuters

Министерство обороны Нидерландов сообщило, что отправило последние два из 18 обещанных истребителей F-16 в учебный центр для подготовки пилотов, в том числе украинских, в Румынии. Заявление приводит РИА Новости.

«Последние два из 18 обещанных Нидерландами истребителей F-16 были доставлены сегодня днем в европейский учебный центр F-16 в Румынии», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в данном учебном центре сначала обучались только румынские пилоты, а в настоящее время обучаются и украинские.

19 ноября сообщалось, что Дания передала Украине часть обещанных истребителей F-16 — шесть бортов, затем будут переданы еще тринадцать. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В октябре сообщалось, что Великобритания завершила обучение 200 украинских летчиков для пилотирования истребителей F-16.

Ранее в минобороны Украины рассказали о проблемах в обучении пилотов F-16.

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