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Военный эксперт раскрыл двойное назначение «Орешника»

Военэксперт Кедми: ракета Орешник нарушила планы Запада

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Назначение новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Орешник» гораздо шире, чем просто ее использование в конфликте на Украине. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт, экс-глава израильской службы «Натив» Яков Кедми. По его словам, это оружие эффективно на потенциальном европейском театре военных действий, учитывая его возможность нести ядерные боеголовки.

«Основной вид ядерного оружия США — стратегический. Тактическое ядерное оружие Штаты не очень развивали, потому что им это не нужно, у них враг находится за океаном. <...> У России проблема была другая — ее система обороны должна была учитывать как стратегическое противостояние США, так и европейский театр, который для Москвы имеет гораздо большее значение, чем для Вашингтона», — отметил Кедми.

Он добавил, что раньше Вашингтон исходил из того, что России придется тратить свои стратегические ядерные заряды в случае противостояния с Европой, тогда на США их осталось бы меньше. Однако теперь Москва решила данную проблему.

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России пообещали добиться «дрожи» в США.

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