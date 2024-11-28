В МИД России пообещали добиться «дрожи» в США

США пока не осознают последствий своего вовлечения в российско-украинский конфликт, но Россия добьется того, что их «охватит дрожь и оторопь». Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, Вашингтон с невероятной легкостью обсуждает детали ударов по российской территории американским оружием. Таким образом США подтверждают, что сами являются стороной конфликта.

Рябков добавил, что ранее такая ситуация «вызывала бы дрожь и оторопь» в администрации президента США, но сегодня подобного не происходит.

По мнению замминистра, американскую сторону «надо приводить в чувство». То, что российская сторона предпринимает со своей стороны, нацелено на это, отметил Рябков.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России заявили, что пуск «Орешника» послал четкий сигнал Западу.