Бойцы ВС России прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Вишневого в Харьковской области, освобождают населенный пункт Зеленый Гай. Об этом РИА Новости сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«ВС РФ удалось прорвать оборонительную линию ВФУ западнее населенного пункта Вишневое и начать мероприятия по освобождению населенного пункта Зеленый Гай», — сообщил он.

Марочко также добавил, что в окрестностях Стельмаховки под контроль российской армии перешло около 8 гектаров земли в районе административной границы Луганской народной республики (ЛНР).

28 ноября он также сообщал, что штурмовые группы российской армии форсировали реку Оскол в Харьковской области и ведут бои за поселок Двуречная.

26 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска вошли в поселок Великая Новоселка на Времевском направлении в западной части Донецкой народной республики.

Ранее военный эксперт рассказал о жалобе ВСУ на натиск российских войск в ЛНР.