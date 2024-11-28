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Армия России прорвала оборону ВСУ у села Вишневое в Харьковской области

Марочко: ВС России прорвали оборону ВСУ у харьковского Вишневого

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РИА Новости

Бойцы ВС России прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Вишневого в Харьковской области, освобождают населенный пункт Зеленый Гай. Об этом РИА Новости сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«ВС РФ удалось прорвать оборонительную линию ВФУ западнее населенного пункта Вишневое и начать мероприятия по освобождению населенного пункта Зеленый Гай», — сообщил он.

Марочко также добавил, что в окрестностях Стельмаховки под контроль российской армии перешло около 8 гектаров земли в районе административной границы Луганской народной республики (ЛНР).

28 ноября он также сообщал, что штурмовые группы российской армии форсировали реку Оскол в Харьковской области и ведут бои за поселок Двуречная.

26 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска вошли в поселок Великая Новоселка на Времевском направлении в западной части Донецкой народной республики.

Ранее военный эксперт рассказал о жалобе ВСУ на натиск российских войск в ЛНР.

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