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Военный эксперт рассказал о жалобе ВСУ на натиск российских войск в ЛНР

Марочко: бойцы ВСУ жалуются командованию на давление ВС РФ у Макеевки и Невского

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Maksym Kishka/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются командованию на «серьезное давление» со стороны российских войск у населенных пунктов Макеевка и Невское в Луганской народной республике. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, из перехваченных сообщений военнослужащих украинскому командованию стало известно о серьезном натиске Вооруженных сил России на протяжении длительного времени в районах населенных пунктов Новоегоровка, Петровское (украинское название — Грековка), Новолюбовка, Ивановка и Терны.

На ряде участков, по данным разведки Украины, российская армия имеет большое преимущество в численном составе, вооружении и военной технике, что привело к потере позиций ВСУ, рассказал Марочко.

Эксперт добавил, что украинские военнослужащие также предполагают, что одновременные активные боевые действия на ряде участков фронта могут негативно отразиться на обороноспособности ВСУ по нескольким объективным причинам.

До этого Марочко сообщал, что ВС РФ уничтожили укрепрайон ВСУ у Макеевки в ЛНР.

Макеевка находится примерно в 30 км к югу от города Сватово. До начала СВО в 2022 году там жили около 800 человек, а к весне 2024-го в селе оставались восемь жителей.

Ранее пленный ВСУ заявил о высокой подготовке военных ВС РФ.

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