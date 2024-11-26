Силы РФ вошли в Великую Новоселку в ДНР

Российские войска вошли в поселок Великая Новоселка на Времевском направлении в западной части Донецкой народной республики, где находится крупный командный и логистический пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, в настоящее время инициатива в этом населенном пункте находится в руках российских военных, они активно продвигаются вперед. На восточных окраинах поселка идут бои.

Продвижение ВС РФ к Великой Новоселке позволяет взять под огневой контроль трассу снабжения украинских группировок между Ореховским и Времевским направлениями Запорожского фронта.

Украинское издание «Страна.ua» писало, что переход Великой Новоселки под контроль российской армии может обвалить весь фронт ВСУ на южном направлении. Это поможет ВС РФ развить наступление на запад в сторону Днепропетровской и Запорожской областей.

Ранее Рогов заявил, что российские войска выбили ВСУ из Елизаветовки в ДНР.