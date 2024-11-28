ВС России начали бои за поселок Двуречная в Харьковской области

Штурмовые группы российской армии форсировали реку Оскол в Харьковской области и ведут бои за поселок Двуречная. Об этом подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости.

«Воспользовавшись ослаблением украинских позиций на ЛБС, наши штурмовики форсировали водную преграду и создали опорный пункт на западном берегу реки Оскол», — рассказал он.

По словам Марочко, российские войска пытаются взять Двуречную под свой контроль, что привело к активизации боевых действий за населенный пункт.

26 ноября сообщалось, что российская армия взяла под контроль село Копанки в Харьковской области. Населенный пункт был взят усилиями бойцов группировки войск «Запад».

Также 26 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска вошли в поселок Великая Новоселка на Времевском направлении в западной части Донецкой народной республики.

Ранее военный эксперт объяснил, почему российская армия не спешит брать Днепропетровск.