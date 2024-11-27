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В Израиле сбили беспилотник с контрабандным оружием

ЦАХАЛ перехватил летевший из Египта дрон с контрабандным оружием

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Gleb Garanich/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила запущенный из Египта беспилотный летательный аппарат с контрабандным оружием. Об этом сообщает Telegram-канал ЦАХАЛ.

По информации израильских военных, беспилотник нес четыре винтовки, пять магазинов к ним и сотни патронов.

Оружие и боеприпасы были переданы силам безопасности для проведения дальнейшего расследования.

27 ноября американский президент Джо Байден заявил, что США и Израиль вместе с посредниками из Египта, Катара и Турции планируют добиться уже в ближайшие дни перемирия в секторе Газа.

В этот же день в палестинском движении ХАМАС заявили, что после объявления перемирия между Ливаном и Израилем готовы прекратить огонь в секторе Газа.

27 ноября соглашение о прекращении огня между Армией обороны Израиля и ливанским шиитским движением «Хезболла», подписанное накануне, вступило в силу.

Ранее «Хезболла» заявила об ударе беспилотников по объектам в Тель-Авиве.

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