Украинская армия из-за нехватки военнослужащих опасается прорыва РФ под Красноармейском в подконтрольной Киеву части ДНР. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на украинских бойцов.

«Военнослужащие в Покровске рассказали <...> о нехватке личного состава настолько острой, что они опасаются, что Россия может совершить значительный прорыв, и жалуются на необходимость использовать беспилотники для нанесения ударов по наступающим российским подразделениям, поскольку у них не хватает пехоты, чтобы противостоять им», — говорится в статье.

По словам командира 15-й национальной гвардии с позывным «Кашей», российская сторона наступает, потому что на территориях нет солдат, которые бы могли защищать позиции. Он отметил, что «никто не хочет там сидеть», потому что «высока вероятность, что они не вернутся».

До этого председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотических проектов и поддержки ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что ВС РФ «сжимают клещи» на северном и южном флангах близ Курахово в ДНР.

Курахово — город в западной части ДНР, находится в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска (Покровска).

Ранее силы РФ вошли в Великую Новоселку в ДНР.