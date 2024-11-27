Экс-глава МИД Украины заявил, что из-за Трампа ВС РФ могут оказаться под Полтавой

Вооруженные силы России (ВС РФ) могут оказаться под Полтавой, Днепропетровском и Запорожьем из-за стремления избранного президента США Дональда Трампа заключить мир между Киевом и Москвой. Об этом в интервью Politico заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Линия фронта на Донбассе рухнет, и россияне окажутся у ворот Днепропетровска, Полтавы и Запорожья», — сказал дипломат, предположив, что это будет самый опасный момент для Украины в конфликте.

Кулеба пояснил, что это может случиться, если Трамп «посадит» Украину на «снарядную диету» и не захочет больше оснащать украинские войска оружием и боеприпасами ради заключения мирного соглашения.

В этом же интервью Кулеба сказал, что подписание президентом Украины Владимиром Зеленским соглашения, которое будет включать в себя уступки территорий, сохранение Крыма за Россией и отсутствие членства республики в НАТО, будет означать его политический конец.

Также Кулеба заявил, что Трампу не удастся выполнить обещание по завершению конфликта, так как Владимир Путин якобы не даст на это согласия.

Ранее Трамп пообещал, что будет «очень усердно работать» над завершением конфликта на Украине.