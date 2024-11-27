Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал газете Politico, что может привести к политическому концу президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Кулебы, подписание Зеленским соглашения, которое будет включать в себя уступки территорий, сохранение Крыма за Россией и отсутствие членства Украины в НАТО, будет означать политический конец украинского президента.

«Русские сохраняют Донбасс, они сохраняют Крым, никакого членства в НАТО. Может ли Зеленский подписать соглашение? Он не может из-за Конституции. И потому что это будет политический конец Зеленского», — пояснил Кулеба.

До этого Кулеба говорил, что избранному президенту США Дональду Трампу не удастся выполнить обещание по завершению конфликта, так как Владимир Путин якобы не даст на это согласия.

Ранее стало известно, как Зеленский хотел навредить Трампу.